Ramazan Bayramı dolayısıyla 19 Mart 2026 Perşembe günü Borsa İstanbul’da yarım gün seans yapılacak, 20 Mart 2026 Cuma günü ise piyasalar kapalı olacak. 19 Mart Perşembe günü takas işlemi yapılmayacak. 17 Mart Salı tarihli işlemlerin takası 23 Mart Pazartesi, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 24 Mart Salı günü gerçekleştirilecek.

Bayram tatili öncesinde işlem hacimlerinde sınırlı bir düşüş yaşanabileceği belirtilirken, piyasalarda öne çıkan başlıklarda kayda değer bir değişim olmadığı ifade ediliyor. Küresel piyasalarda ve TL varlıklarda performans açısından jeopolitik gelişmeler ile enerji fiyatlarındaki eğilim önemini koruyor.

Yeni haftada yatırımcıların odağında merkez bankalarının mesajları olacak. 18 Mart’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetleri ile ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı, 19 Mart’ta ise Japonya Merkez Bankası (BoJ), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) toplantıları takip edilecek.

Yükselen enerji fiyatlarının küresel ekonomide büyüme üzerinde baskı oluştururken enflasyon riskini artırdığına dikkat çekilirken, bu nedenle merkez bankalarının daha temkinli bir söylem benimseyebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan enerji fiyatlarındaki yükselişin küresel ticaret görüşmeleri açısından da risk oluşturduğu belirtiliyor. Medyada yer alan haberlere göre 31 Mart–2 Nisan tarihleri arasında ABD ile Çin arasında yapılması planlanan liderler zirvesi, Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş sorunları nedeniyle ertelenebilir.

Haftanın başında söz konusu gelişmeler dolar endeksi ve enerji fiyatlarında belirgin bir değişim yaratmazken, S&P 500, DAX ve MSCI gelişmekte olan piyasalar endekslerine dayalı vadeli kontratlarda sınırlı pozitif bir görünüm oluştu.

Analistler, BIST 100 endeksinde haftaya başlarken 13.000–12.800 seviyelerinin destek, 13.350–13.500 aralığının ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor. Bayram tatili öncesinde piyasada temkinli seyrin devam etmesi bekleniyor.