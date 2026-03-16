Hafta içinde 12.433 puana kadar gerileyen endeks, bu seviyeden gelen alımlarla 13.441 puana kadar yükseliş kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) ise perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve ekonomik faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiği vurgulandı. Metinde yer alan “belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı” ifadesi, savaş ortamında dikkat çeken mesajlardan biri olarak değerlendirildi.

Bayram Haftasında Kısa İşlem Günü

Yeni hafta Türkiye’de Ramazan Bayramı nedeniyle daha kısa işlem takvimiyle geçecek. Borsa İstanbul’da perşembe günü seans 13.00’te erken kapanacak, cuma günü ise işlem yapılmayacak.

Yatırımcıların çarşamba akşamına kadar olan süreçte küresel gelişmeler ve ABD Merkez Bankası kararları öncesinde pozisyonlarını yeniden ayarlama eğiliminde olması bekleniyor.

Yurt içinde bugün açıklanacak şubat ayı bütçe dengesi ve çarşamba günü yayımlanacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti piyasaların gündeminde olacak.

Küresel Gündem: Altı Merkez Bankası Kararı

Küresel piyasalarda ise yoğun bir merkez bankası haftası yaşanacak. ABD, Kanada, Japonya, İsviçre, İngiltere ve Euro Bölgesi’nden toplam altı faiz kararı takip edilecek.

Haftanın en önemli başlığı ise çarşamba günü açıklanacak Federal Reserve faiz kararı olacak. Federal Open Market Committee toplantısında politika faizinin yüzde 3,75 seviyesinde sabit tutulması beklenirken, piyasaların asıl odağı Fed’in Dot Plot grafikleri ve ekonomik projeksiyonları olacak.

Analistler, İran savaşı ve petrol fiyatlarındaki yükselişin Fed’in büyüme ve enflasyon tahminlerine nasıl yansıyacağının yakından izleneceğini belirtiyor.

Petrol ve Hürmüz Endişesi

Orta Doğu’da savaşın üçüncü haftasına girilmesiyle enerji piyasalarında da dalgalanma sürüyor. Brent petrol fiyatı 100 dolar bandı çevresinde hareket ederken, Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş kısıtlamaları küresel enerji arzına ilişkin belirsizliği artırıyor.

Öte yandan çarşamba günü açıklanacak Euro Bölgesi şubat ayı TÜFE verisi (beklenti: yüzde 1,9) ile ABD şubat ÜFE verisi de enflasyon görünümüne ilişkin önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Risk İştahı Zayıf

Analistler, sınırlı veri takvimine rağmen yoğun haber akışının piyasalar üzerinde etkili olacağını belirterek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın küresel risk iştahını baskılamaya devam edebileceğini ifade ediyor.

Piyasaların odağında, merkez bankalarının savaş ortamında nasıl bir politika yolu izleyeceği ve enerji arzına ilişkin risklerin fiyatlamalara ne ölçüde yansıyacağı bulunuyor. Genel görünümde ise küresel piyasalarda temkinli ve kapalı bir hava hâkim.