Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Tarım-ÜFE, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,21, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,10 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 38,97 olarak kaydedildi.

Sektörel bazda incelendiğinde, bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 0,03, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,54 artış gerçekleşti. Balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünlerinde ise yüzde 0,42 oranında düşüş görüldü.

Ana gruplarda ise farklı yönlerde hareketler yaşandı. Tek yıllık bitkisel ürünler yüzde 4,26, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler yüzde 4,24 artarken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,83 oranında gerileme kaydedildi.

Alt gruplar incelendiğinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 110,06 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde görüldü. Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 24,52 ile turunçgiller grubunda gerçekleşti.

Şubat ayında Tarım-ÜFE’de aylık artışın sınırlı kalması, üretici fiyatlarındaki yükseliş hızının yavaşladığına işaret etti.