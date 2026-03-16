Bakanlıktan yapılan açıklamada, küresel ticarette rekabetin yalnızca ürün değil, marka ve pazar hakimiyeti üzerinden şekillendiği vurgulandı. Açıklamada, Türkiye’nin “Made in Türkiye” damgalı ürünlerle uluslararası pazarlardaki konumunun güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yeni düzenleme kapsamında, ihracatçılar yurt dışındaki markaların birimlerine ilişkin kira giderlerini ve markaya yönelik tanıtım ile pazarlama faaliyetlerini destekleyebilecek. Bu sayede firmaların, mevcut tedarikçi ilişkilerini ileri entegrasyon fırsatına dönüştürmeleri ve uluslararası marka değerlerini Türkiye’nin fikri mülkiyet havuzuna katmaları amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Düzenleme, ihracatçılarımızın uluslararası pazarlarda markalaşmış oyuncular olma vizyonunu desteklemektedir. Satın alınan markaya ilişkin birimlerin kira giderleri ve küresel tanıtım faaliyetleri desteklenerek, firmalarımızın yurt dışındaki rekabet gücü artırılacaktır.”

Bakanlık, bu destekle Türk malı ürünlerin dünya pazarlarındaki görünürlüğünün artırılacağını, küresel perakende ağlarına erişimin kolaylaşacağını ve ihracatın çok kanallı bir yapıya kavuşacağını vurguladı. Açıklamada ayrıca, Bakanlık olarak firmaların yurt dışı faaliyetlerini kolaylaştırmaya ve ihracat hedeflerine ulaşmalarını desteklemeye devam edileceği ifade edildi.