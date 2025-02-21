Türkiye'nin önde gelen emlak pazarlama firmalarından Altın Emlak Global'in de sponsor olduğu forum, inşaat ve emlak sektöründeki uzmanları, yatırımcıları ve şirketleri bir araya getirdi. Forumda, sektörün güncel trendleri, yenilikleri ve iş birliği fırsatları masaya yatırıldı. Katılımcılar, seminerler ve networking oturumları sayesinde deneyimlerini paylaşma ve yeni iş ortaklıkları kurma fırsatı buldu.

Sektörün Geleceği Değerlendirildi

Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, forumun açılış konuşmasında, uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının küresel rekabete ortak olmasının önemine vurgu yaptı. Özelmacıklı, Turan coğrafyasının ortak tarih, dil ve kültür bağları, jeopolitik avantajlar, genç nüfus ve iş gücü potansiyeli ile büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, "Yatırımcı dostu politikalar, ortak regülasyonlar ve şeffaf veri analizlerinin geliştirilmesi çok önemli" dedi. Ayrıca, Altın Emlak Global'in Azerbaycan pazarına giriş yaptığını ve Türkistan coğrafyasına açılmayı hedeflediklerini belirtti.

Azerbaycan'da Büyüme Hedefi

Özelmacıklı, Azerbaycan'dan sonra Türkistan merkezli yeni bir büyüme hedeflediklerini de duyurdu. "Sektördeki global açılımlarla farklı ülkelere yayılmayı planlıyoruz. Emlak pazarlama deneyimimizi ihraç ederek uluslararası başarılar elde etmeyi amaçlıyoruz" diye konuşan Özelmacıklı, Azerbaycan'da gayrimenkul sektöründe master franchise sistemiyle hizmet vermeye başladıklarını ve bu sistemle profesyonel hizmet standartlarını Azerbaycan pazarına taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Bölgesel İş Birliği Potansiyeli

Altın Emlak Global Genel Müdür Yardımcısı Olcay Selvi ise yaptığı konuşmada, gayrimenkul piyasalarında bölgesel iş birliğinin önemine değindi. "Yatırım teşvikleri, dijitalleşme, gayrimenkul fonları, ortak mortgage sistemleri ve yeşil şehir projeleri gibi alanlarda Turan ülkeleri arasında güçlü ortaklıklar kurulabilir" diyen Selvi, blockchain tabanlı işlemler, ortak gayrimenkul fuarları ve hukuki düzenlemeler ile bölgedeki yatırımcıların daha güvenli ve verimli işlemler gerçekleştirebileceğini ifade etti. Altın Emlak Global olarak franchise iş modelleriyle Turan coğrafyasındaki emlak piyasasını geliştirmeye hazır olduklarını belirten Selvi, bu iş birliklerinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve ticari bağları da güçlendireceğini sözlerine ekledi.