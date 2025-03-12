Toptan ticaret satış hacmi de aynı dönemde yüzde 4,1 oranında artarken, perakende ticaret satış hacmi ise oldukça yüksek bir oranda, yüzde 12,5 arttı.

Aylık bazda ise ticaret satış hacmi, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalma kaydetti. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticaretiyle ilgili satış hacmi yüzde 3,3 azalış gösterirken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 oranında düşüş yaşadı. Öte yandan, perakende ticaret satış hacmi yüzde 2,0'lik bir artışla dikkat çekti.

Bu veriler, Türkiye’nin ticaret ve perakende sektörlerindeki değişimlerin ve dinamiklerin, ekonomik koşullara bağlı olarak dalgalandığını ortaya koyuyor.