Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Lukaku'nun ara pasında ceza sahasına sarkan Guendouzi'den önce savunma topu uzaklaştırdı, ceza sahası dışına açılan topa Kerem'in plase vuruşu direkten döndü.
56. dakikada Kante'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood'un rakibini çalımladıktan sonra yerden şutu yandan az farkla dışarı çıktı.
67. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Vedat Muriqi'nin penaltı noktasına yerden pasına Archi Brown'ın tek vuruşu kaleci Tobiasz'da kaldı.
72. dakikada orta alanda aldığı topla ilerleyen İrfan Can Kahveci'nin ceza yayı gerisinden yaptığı sert şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
87. dakikada ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Greenwood'un sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Suat Güz
Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kerim Çalhanoğlu (Abakar Sylla dk. 81), Ulrich Meleke, Victor Gidado, Kacper Kozlowski (Sontje Hansen dk. 81), Deian Sorescu (Karamba Gassama dk. 66), Alexandru Maxim (Drissa Camara dk. 60), Halil Dervişoğlu (Serdar Dursun dk. 60)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Efe Sırakaya, Juninho Bacuna, Trivante Stewart, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Orhan Ak
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Nelson Semedo dk. 78), Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, İsmail Yüksek (Bartuğ Elmaz dk. 86), Matteo Guendouzi (İrfan Can Kahveci dk. 64), N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 64), Mason Greenwood, Romelu Lukaku (Vedat Muriqi dk. 64)
Yedekler: Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Dorgeles Nene
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Sarı kartlar: Meleke, Arda Kızıldağ, Abena, Hansen (Gaziantep FK) İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi (Fenerbahçe)