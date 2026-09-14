Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çorum FK, ligde Samsunspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, son maçta aldıkları sürelere göre iki gruba ayrıldı. Samsunspor müsabakasında uzun süre forma giyen oyuncular sahada rejenerasyon çalışması yaptı, diğer grupta yer alan futbolcuların yer aldığı saha antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden programda daha sonra dar alanda oyun ve kaleli oyun organizasyonları gerçekleştirildi. Günün antrenmanı, futbolcuların yaptığı tempolu sprint çalışmasıyla sona erdi.