ABD Başkanı Donald Trump, 'Ukrayna, Rus enerji tesislerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şekilde bunu kabul etti' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamada bulundu. Trump, 'Ukrayna, Rus enerji tesislerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şekilde bunu kabul etti. Dünya çapındaki dizel fiyatlarındaki artışın başlıca nedeni İran değil, Rusya-Ukrayna Savaşı'dır' dedi.