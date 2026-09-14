Zelenskiy: 'Ukrayna, Rusya'nın herhangi bir anlaşmaya uymaya istekli olduğuna ikna olmadı'
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ABD Başkanı Donald Trump, 'Ukrayna, Rus enerji tesislerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şekilde bunu kabul etti' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamada bulundu. Trump, 'Ukrayna, Rus enerji tesislerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şekilde bunu kabul etti. Dünya çapındaki dizel fiyatlarındaki artışın başlıca nedeni İran değil, Rusya-Ukrayna Savaşı'dır' dedi.