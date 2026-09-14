ABD Başkanı Donald Trump, 'Çöküşün eşiğinde olan İran, acilen ve her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yapmak istiyor' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a rağmen Hürmüz Boğazı'nı açık tuttuklarını ve gemi geçişlerinin devam ettiğini belirterek, ABD'ye bu konuda yardım etmeyen ülkelerin tazminat ödeyeceğini duyurdu. Trump, 'Hürmüz Boğazı'ndan petrol akıyor. Bize hiçbir şekilde yardım etmeyen dünya ülkeleri, bu sahte savaş tam anlamıyla sona erdiğinde ABD'ye tazminat ödemek zorunda ve ödeyecekler. Bunu kendimizden çok başkaları için yapıyoruz ve nesiller boyu bu böyle' dedi.

'İran, acilen ve her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yapmak istiyor'

Trump, 'Çöküşün eşiğinde olan İran, acilen ve her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yapmak istiyor. ABD'nin bu sürece dahil olup olmayacağına ben karar vereceğim, ancak biz bu fikre ve müzakereye açığız' dedi.