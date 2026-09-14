Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Samsunspor'u konuk edecek olan Erzurumspor FK, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Ddirektör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Futbolcular, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Dadaşlar, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. Mavi-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını 19 Eylül Cumartesi gününe kadar sürdürecek.
Erzurumspor FK'da maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.