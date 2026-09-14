Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde kamu çalışanlarını buluşturan Kamu Spor Oyunları dördüncü kez düzenlenecek. 'Gelin Sporda Buluşalım' sloganıyla Denizli'de dört branşta yapılacak organizasyon için başvurular başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen 'Kamu Spor Oyunları' başvuruları başladı. Basketbol, voleybol, masa tenisi ve futsal branşlarını içeren müsabakalara kamu personelleri başvuru yapabilecek. 'Gelin Sporda Buluşalım' Projesi ile kamuda görev yapan personelin sporla iç içe olması, birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilmesi amaçlanıyor. Kamu kurumlarının katılımı ile birlikte kurumlar arası işbirliğini artırmak, insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak ve spor yapma alışkanlığını kazandırmak hedefleniyor.

Katılım, branşlar ve başvuru süreci

Basketbol, voleybol, masa tenisi ve futsal branşlarının yer aldığı müsabakalara katılmak isteyenler, başvurularını 01 Ekim 2026 tarihine kadar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerine yapabilecek. Dört branşta yapılacak yarışmalarda illerini şampiyon tamamlayan takımlar Bölge Şampiyonasına katılım hakkı elde edecek.