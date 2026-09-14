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37. dakikada savunma arkasına atılan topla ceza sahasına sarkan Kerem'in müsait durumdaki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisinden yaptığı tek vuruşta top direk dibinden dışarı çıktı.

23. dakikada sol kanattan Kerim'in uzun pasıyla arka direkte topla buluşan Sorescu'nun yakın mesafeden vuruşunda Brown ayak koydu ve kornere çıktı.

13. dakikada orta alanda Kerem'den kaptığı topla ceza yayı üzerine kadar gelen Sorescu'nun şutu savunmadan sektikten sonra kaleci Ederson'da kaldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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