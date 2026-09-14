Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada orta alanda Kerem'den kaptığı topla ceza yayı üzerine kadar gelen Sorescu'nun şutu savunmadan sektikten sonra kaleci Ederson'da kaldı.
15. dakikada ceza yayı sağında topla buluşan Sorescu'nun yerden sert şutu yandan az farkla auta çıktı.
23. dakikada sol kanattan Kerim'in uzun pasıyla arka direkte topla buluşan Sorescu'nun yakın mesafeden vuruşunda Brown ayak koydu ve kornere çıktı.
27. dakikada Halil'in pasıyla orta alanda topla buluşan Sorescu'nun ceza yayı gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
33. dakikada sol kanattan Archie Brown'ın ortasına kale önünde Kerem'in ayak içiyle dokunuşu yandan auta çıktı.
35. dakikada Guendouzi'nin ara pasıyla ceza sahasında sıfıra inen Kerem'in yerden pasına Greenwood'un vuruşu yandan dışarı gitti.
37. dakikada savunma arkasına atılan topla ceza sahasına sarkan Kerem'in müsait durumdaki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisinden yaptığı tek vuruşta top direk dibinden dışarı çıktı.
40. dakikada kaleci Tobiasz'ın uzun vuruşuyla savunma arkasında topla buluşup sağdan ceza sahasına giren Sorescu'nun çaprazdan vuruşu az farkla dışarı çıktı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Suat Güz
Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kerim Çalhanoğlu, Ulrich Meleke, Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Alexandru Maxim, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Drissa Camara, Efe Sırakaya, Juninho Bacuna, Karamba Gassama, Trivante Stewart, Serdar Dursun, Abakar Sylla, Sontje Hansen, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Orhan Ak
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Romelu Lukaku
Yedekler: Mert Günok, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Vedat Muriqi, Kojo Oppong, Levent Mercan, Nelson Semedo, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Sarı kart: Meleke (Gaziantep FK)