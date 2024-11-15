İzmir'de sokakta akıma kapılan 2 kişinin öldüğü davada ara karar açıklandı İzmir'de sokakta akıma kapılan 2 kişinin öldüğü davada ara karar açıklandı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ereğli ilçesi Konya Adana Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Konya istikametine seyir halinde olan Ebru K. idaresindeki 01 T 2167 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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