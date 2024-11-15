Kaza, saat 06.30 sıralarında Ereğli ilçesi Konya Adana Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Konya istikametine seyir halinde olan Ebru K. idaresindeki 01 T 2167 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.