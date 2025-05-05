İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği denetimlerde, otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyumculuk, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri gibi alanlar mercek altına alındı. Bu kapsamda 41 bin 277 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, 1.107 kişi ve kuruluşa toplam 395 milyon 528 bin TL ceza uygulandı.

Kuyumculuk ve Emlak Sektörü de Radar Altında

İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sektörel denetimlerde, fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle 126,7 milyon TL, kuyum sektöründe 16,5 milyon TL, emlak sektöründe 4,2 milyon TL ve otomotiv sektöründe 4,6 milyon TL idari para cezası kesildi. Haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine uyulmaması gerekçesiyle ise firmalara 231 bin TL’nin üzerinde ceza verildi.

Tüketici Sözleşmelerinde 100 Milyon TL’nin Üzerinde Ceza

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü de tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler, ürün güvenliği ve reklam denetimlerine ağırlık verdi. Bu kapsamda 10 bin 624 kişi ve kuruluş denetlenirken, 842’sine 234 milyon TL ceza uygulandı.

Paket tur ve devre tatil sözleşmelerindeki ihlaller nedeniyle 104 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulamalar kapsamında 114,7 milyon TL, ürün güvenliği denetimlerinde ise 15 milyon TL’nin üzerinde ceza kesildi.

81 İlde Kapsamlı Denetim: İstanbul İlk Sırada

Türkiye genelinde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yürütülen denetimlerde, 81 ilde toplam 146 bin 456 firma kontrol edildi. Bu firmalardan 33 bin 169’una 396 milyon TL ceza uygulandı.

İstanbul, denetimlerde aykırılık tespit edilen ürün sayısı ve ceza tutarı bakımından ilk sırada yer aldı. Kentte aykırı bulunan 94 bin 425 ürüne 301 milyon 882 bin TL ceza kesildi. Ayrıca İstanbul’da 3,7 milyon TL, Antalya’da 1,7 milyon TL ve Ankara’da 1,4 milyon TL değerinde ürün denetlendi.

Rekabet Kurumu’ndan 4,4 Milyar TL’lik Yaptırım

Rekabet Kurumu da piyasalardaki adil rekabet ortamının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılında 223 firmaya toplam 7,7 milyar TL idari para cezası uygulayan kurum, 2025’in ilk dört ayında da aralarında gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimya sektörlerinin bulunduğu 58 firmaya 4,4 milyar TL ceza verdi.