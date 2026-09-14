Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat; Nevşehir'de yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisinin son 23 yılda önemli bir büyüme gösterdiğini belirterek, 'Türkiye zorlu şartlara rağmen ekonomisini büyütmeye devam ediyor' dedi. Bakan Bolat, Türkiye'nin milli gelirinin 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara yükseldiğini, istihdamın ise 20,5 milyondan 32 milyon 362 bine ulaştığını söyledi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, Nevşehir programına valilik ziyaretiyle başladı. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök tarafından karşılanan Bolat, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Kök'ten kentte yürütülen çalışmalar ve ilin genel durumu hakkında bilgi aldı. Bolat daha sonra AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı, Nevşehir Belediyesi ve MHP Nevşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

'Türkiye 23 yılda hep büyüdü'

AK Parti İl Başkanlığı'nda konuşan Bolat, Türkiye ekonomisinin son 23 yılda önemli bir mesafe katettiğini ifade etti. Türkiye'nin milli gelirinin 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara yükseldiğini belirten Bolat, kişi başına milli gelirin de 3 bin 600 dolardan 18 bin dolara çıktığını söyledi. Bolat, yıl sonunda milli gelirin 1,8 trilyon dolara, mal ve hizmet ihracatının 410 milyar dolara, kişi başına milli gelirin ise 20 bin 500 dolara ulaşmasını beklediklerini kaydetti. İşsizlik oranının 39 aydır tek haneli olduğunu dile getiren Bolat, Temmuz ayı itibarıyla işsizlik oranının yüzde 8,1 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

'İhracatımız 410 milyar dolara ulaşacak'

Türkiye'nin sanayi, hizmetler, turizm, lojistik ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda önemli gelişmeler kaydettiğini söyleyen Bolat, geçen yıl hizmetler sektöründe 125 milyar dolarlık ihracat geliri elde edildiğini ifade etti. Bolat, istihdamdaki artışa da dikkat çekerek, 'İstihdam sayımızı 20,5 milyon kişiden 32 milyon 362 bin kişiye yükselttik' dedi.

'Dışarıda savaşlar, etrafımızda ciddi sıkıntılar var'

Türkiye'nin çevresindeki bölgesel gelişmelere de değinen Bolat, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Körfez, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkaslar'da yaşanan gelişmelerin küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Savaş ve çatışmaların enerji, petrokimya, gübre, navlun ve lojistik maliyetlerini artırdığını belirten Bolat, tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye'nin enflasyonla mücadeleye devam ettiğini ifade etti. Bolat; enflasyonun daha önceki yüksek seviyelerden yüzde 31 düzeyine indirildiğini belirterek, 'Bütün bunlara rağmen enflasyonu kontrol altında hükümetimiz tutabiliyor' diye konuştu.

'Güçlü bir savunma sanayimiz oluştu'

Türkiye'nin savunma sanayisinde de önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Bolat, makine, elektrik-elektronik, inşaat malzemeleri, müteahhitlik, turizm ve lojistik gibi sektörlerde Türkiye'nin dünya çapında rekabet gücünü artırdığını söyledi. Türkiye'nin hava, kara ve deniz taşımacılığında da önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Bolat; Türk Hava Yolları başta olmak üzere ulaştırma sektörünün ülkenin uluslararası gücüne katkı sağladığını dile getirdi. Nevşehir'in ekonomisinin tarım, sanayi ve turizm alanlarında güçlü olduğunu belirten Bolat, kentte özellikle patates ve kabak çekirdeği üretiminde Türkiye çapında önemli bir konum bulunduğunu söyledi. Nevşehir'in güçlü bir ihracat şehri olduğunu ifade eden Bolat, kentin merkez iller sıralamasına göre 621 milyon dolarlık ihracata sahip olduğunu açıkladı. Bolat, son 23 yılda Nevşehir'e yaklaşık 50 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını, 2026 yatırım programında ise kentte 20,5 milyar lira değerinde 32 projenin bulunduğunu söyledi. Bakan Bolat, Nevşehir'de esnafa yönelik kredi desteği konusunda da müjde verdi. Geçen yıl Nevşehir'e Halk Bankası kaynaklarından, TESKOMB kefaletiyle faiz maliyetinin yüzde 50'si sübvanse edilen 936 milyon lira esnaf kredisi kullandırıldığını belirten Bolat, 2026 yılının ilk 8 ayında ise 523 milyon liralık kredi verildiğini söyledi.

Bolat, Nevşehirli esnafa acil olarak 175 milyon liralık yeni kredi kaynağı gönderileceğini açıkladı.