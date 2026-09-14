Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'da hizmete alınan Aile Destek Merkezi (ADEM)'nin açılışını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' çerçevesinde Kastamonu'yu ziyaret etti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaretlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, tarihi Konyalı Konağında kurulan Aile Destek Merkezi'nin (ADEM) açılışına katıldı.

Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin tarafından yapılan dua sonrası Bakan Göktaş, ADEM'in açılışını yaptı. Açılışta konuşan Bakan Göktaş, 'Bütün Kastamonulu kadınları için, aileleri için, çocukları için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Burası Türkiye'nin en güzel aile evlerinden bir tanesi oldu. Binalar da şimdi öyle, tarihi binalar, bizde şimdi gezip keşfedeceğiz. Hayırlı olsun inşallah' dedi.

Bakan Göktaş, beraberinde Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yaşar Özdemir ile birlikte açılış kurdelesini kesti. Ardından Bakan Göktaş, beraberindeki heyet ile birlikte burada el sanatları öğrenen kadınları ziyaret ederek sohbet etti.

Buradaki ziyaretinin ardından Bakan Göktaş, Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti. Ziyarette el sanatları kurslarında eğitim gören kadınlarla bir araya gelen Bakan Göktaş, kadınların yaptığı ürünler hakkında bilgiler alarak incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerin sonunda Bakan Göktaş'a, kadınların el emekleriyle yapılan ürünlerden hediye edildi.