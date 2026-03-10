Gabar Petrolü Türkiye’nin Enerji Kalkanı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından işletilen Gabar sahasında günlük 81 bin varil petrol üretiliyor. Bu miktar, Türkiye’nin günlük petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kriz döneminde bu üretimin Türkiye için kritik bir güvence sağladığını belirtiyor.

Gabar petrolü, Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık katkı sağlıyor. Küresel petrol fiyatlarındaki artış göz önüne alındığında, bu katkının daha da yükselmesi bekleniyor. Hürmüz’ün kapanması ile ithalat maliyetlerinin artma riski güçlenirken, Gabar sahasındaki üretim Türkiye’nin cari açığını azaltan stratejik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Zorlu Koşullara Rağmen Üretim Sürüyor

Gabar Dağı’nda kış aylarında kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaşıyor. Sert iklim ve zorlu arazi koşullarına rağmen üretim aralıksız devam ediyor. Bu durum, sahadaki operasyonel kapasite ve enerji kararlılığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Enerji jeopolitiğinin sertleştiği bu dönemde, Şırnak’taki üretim Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltan en kritik faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor. Hürmüz Boğazı’ndaki her gelişme küresel piyasaları sarsarken, Gabar’daki her yeni varil petrol, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.