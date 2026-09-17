BULLS Portföy tarafından yapılan açıklamada, şirketin son dönemde medyaya yansıyan riskli işlemlerin herhangi birini gerçekleştirmediği belirtildi.

Açıklamada, BULLS Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu fonlarda an itibarıyla likidite sorunu bulunmadığı vurgulandı. Şirket ayrıca, 28 Ağustos 2026 tarihinde Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yapılan düzenlemelere, TEFAS'a açık fonlar başta olmak üzere büyük ölçüde uyum sağlandığını ve geçiş süreleri içerisinde tam uyumun gerçekleştirileceğini ifade etti.

“Fonlarımızda pay repo işlemi yapılmadı”

BULLS Portföy, bugüne kadar kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlarda herhangi bir pay repo işlemi gerçekleştirilmediğini açıkladı.

Şirket, söz konusu işlemlerin yapılmamasının gerekçesini ise kurucusu olunan fonların etkin risk yönetimi ve inançlı mülkiyet esaslarına halel getirebilecek işlemlerden kaçınmak olarak açıkladı.

BULLS Portföy, bu kapsamda fonlarının 28 Ağustos 2026 tarihli Fon Rehberi değişikliğiyle getirilen repo ve ters repo hükümlerine söz konusu tarih itibarıyla dahi uyumlu olduğunu belirtti.

İki serbest fonda uyum sağlandı

Açıklamaya göre, Fon Rehberi'ndeki değişikliğin ardından BULLS Portföy bünyesindeki tüm serbest fonlar incelendi.

Şirket, IIE ve BOS kodlu iki serbest fonda yeni hükümlere, Rehber'de tanınan süre beklenmeden uyum sağlandığını ve bu durumun 1 Eylül 2026 ile 4 Eylül 2026 tarihli KAP açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulduğunu bildirdi.

BULLS Portföy ayrıca, söz konusu Rehber değişikliğinin ardından portföy yönetim sektörünün genelinde yeni düzenlemelere aykırılıkların bulunduğunu, kendilerinin de diğer portföy yönetim şirketleri gibi öngörülen uyum süreleri içerisinde gerekli işlemleri gerçekleştireceğini ifade etti.

“Fon satış talepleri karşılanabilecek”

Şirket, TEFAS'a açık fonların durdurulan satım işlemlerinin yeniden açılması için gerekli izinlerin verilmesi halinde yatırımcıların fon satış taleplerinin karşılanabileceğini açıkladı.

BULLS Portföy, 16 Eylül 2026 gün sonu itibarıyla menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüklerine ilişkin de bilgi verdi.

Buna göre şirketin TEFAS'ta işlem gören, büyüklükleri 160 bin 302 TL ile 2 milyar 420 milyon 897 bin 248 TL arasında değişen 13 fonu bulunuyor. Bu fonların toplam büyüklüğü yaklaşık 4,8 milyar TL olarak açıklandı.

TEFAS'ta işlem görmeyen 15 fonun büyüklüklerinin ise 0 TL ile 3 milyar 392 milyon 485 bin 853 TL arasında değiştiği belirtildi. Bu fonların toplam büyüklüğünün yaklaşık 9,8 milyar TL olduğu bildirildi.

Böylece BULLS Portföy'ün menkul kıymet yatırım fonlarının toplam sayısının 28, toplam yönetilen fon büyüklüğünün ise yaklaşık 14,6 milyar TL olduğu açıklandı.

“Temerrüt ve sistemik risk bulunmuyor”

BULLS Portföy açıklamasının sonunda, fonlarda likidite sorunu bulunmadığını yineleyerek, fonlarda riskli varlık ve işlemlerin bulunmadığını savundu.

Şirket, yönettiği fonların büyüklüğü ile BULLS Portföy'ün ait olduğu grubun sermaye gücü ve piyasa tecrübesinin birlikte değerlendirilmesi halinde fonlarda herhangi bir temerrüt riski ve sistemik risk bulunmadığını kamuoyuna duyurdu.