Bu yıl 16’ncısı düzenlenen ve Türkiye'nin işveren markalarına yönelik en geniş katılımlı algı araştırması olarak kabul edilen "En Gözde Şirketler", Realta Danışmanlık öncülüğünde gerçekleştirildi. Araştırmaya Türkiye genelinden 91.342 üniversite öğrencisi ile 39.533 genç profesyonel katıldı. 130 binin üzerinde katılımcının oylarıyla şekillenen sonuçlar, TEI’nin gençler nezdindeki güçlü konumunu bir kez daha teyit etti.

Araştırma kapsamında şirketler; kurum kültürü, kariyer olanakları, inovasyon gücü, insan kaynakları uygulamaları, sürdürülebilirlik ve aday deneyimi gibi 74 farklı kriterde değerlendirildi. TEI, özellikle gençlere sunduğu gelişim imkanları, yenilikçi yaklaşımı ve yerli/millî üretim vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği “Millî Yetkinlik Hamlesi” ile öne çıktı.

TEI, sadece teknolojik başarılarıyla değil; aynı zamanda kurumsal değerleri, insan odaklı yaklaşımı ve nitelikli iş gücüne yatırım yapan politikalarıyla da gençlerin hayalini süsleyen bir kariyer markasına dönüşmüş durumda.

Bu önemli başarı, TEI’nin hem savunma sanayiinde hem de genç yeteneklerin gözünde lider konumunu güçlendirdiğini ortaya koyarken, geleceğin mühendisleri ve profesyonelleri için ilham verici bir işveren profili çiziyor.