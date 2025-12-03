TAV Havalimanları’nda İnsan Kaynakları Grup Başkanı (CHRO) görevine Melis Tunaveli atandı. Tunaveli, görevini 1 Ocak 2026 itibarıyla Hakan Öker’den devralacak.

İnsan kaynakları alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Melis Tunaveli, kariyerine Roche A.Ş.'de başladı. İlerleyen dönemlerde Kraft Foods ve Philip Morris International'da liderlik rolleri üstlenen Tunaveli 2018'de Coca Cola İçecek’e (CCI) katıldı. 2018-2023 arasında Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü, 2023-2024 yılları arasında İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü lisans derecesine sahiptir.

Havaş Genel Müdürü S.Mete Erna, TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı (COO) olarak atandı. Erna görevini 1 Ocak 2026 itibarıyla Kürşad Koçak’tan devralacak. Koçak, Havaş’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı pozisyonunu üstlenecek.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamlayan S.Mete Erna, havacılık sektöründe çalışmaya 1995’te Havaş’ta başladı. Kariyeri boyunca Türkiye’de ve yurtdışında sektörde çeşitli havayolu ve yer hizmetleri şirketlerinde görevler üstlendi. 2014’te yeniden Havaş bünyesine katılarak satış, pazarlama ve iş geliştirme alanında faaliyetlerini sürdürdü. Ekim 2017 itibarıyla Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürüten Erna, 1 Temmuz 2020’de Havaş Genel Müdür Vekili, 1 Ekim 2020’de ise Genel Müdür olarak atandı.

HAVAŞ Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bozdemir, 1 Ocak 2026 itibarıyla HAVAŞ Genel Müdür’ü olarak atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Mehmet Bozdemir, 1995’te Havaş’a katıldı. Bozdemir, kariyeri boyunca İzmir, Ankara ve Antalya istasyonlarının yanı sıra Genel Müdürlük bünyesinde de çeşitli yönetici pozisyonlarında görev aldı. 2015’ten itibaren İşletme Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Bozdemir, 2025’te Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.

Ayrıca HAVAŞ Otobüs İşletme Genel Müdür Yardımcısı Turgay Günaydın, Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirildi. HAVAŞ Teknik ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Erol Kazcı da TAV Havalimanları Holding’de Kıdemli Teknik Eksper olarak atandı.