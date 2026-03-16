Bu sistem sayesinde cam ambalaj atığının %90’ın üzerinde azaltılması hedeflenirken, yeni cam üretimine olan ihtiyacın önemli ölçüde düşürülmesiyle enerji tüketimi ve buna bağlı karbon salımında kayda değer bir azalma sağlanması planlanıyor.

GCA ile Taşkesti Su iş birliği kapsamında geliştirilen yeniden doldurulabilir cam şişe sistemi; depozitolu kullanım, şişelerin toplanarak temizlenmesi ve yeniden doluma hazırlanması esasına dayanan döngüsel bir ambalaj modeli olarak kurgulandı. Artan çevre bilinci, değişen tüketici beklentileri ve HORECA kanalında sürdürülebilir çözümlere yönelik yönelimin bir sonucu olarak hayata geçirilen proje, ambalaj tercihinin ötesine geçerek uzun vadeli bir sürdürülebilirlik modeline dönüştü.

Camın döngüsel gücüyle şekillenen sistem

İş birliği kapsamında geliştirilen model, tasarımdan üretime ve operasyonel sürece kadar bütüncül bir yapı üzerine kurgulandı. Taşkesti Su’nun doğal kaynakları koruma ve ürün saflığını öncelikleyen yaklaşımı doğrultusunda, GCA iş birliğiyle geliştirilen depozitolu ve yeniden doldurulabilir cam şişe modeli kapsamında markaya özel şişe tasarımı korunurken, mevcut kalıplar üzerinde yapılan gravür düzenlemeleriyle kaynak verimliliği sağlandı ve Taşkesti Su’nun sade marka kimliği cam yüzeyinde yeniden yorumlandı.

Şişeler; üretim öncesinde kalite ve uygunluk kontrollerinden geçirilerek hijyen standartlarına uygun biçimde temizlenirken, dolum ve kapatma süreçleri ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TSE ve Helal Belgeleri çerçevesinde yürütüldü. Camın gözeneksiz, inert ve kimyasal etkileşime girmeyen yapısı ürün saflığının korunmasına katkı sağlarken, yüksek sıcaklıkta dezenfeksiyona uygun yapısı hijyen güvenliğini destekledi.

Operasyonel süreçte ise dolu şişelerin teslimatı sırasında boş şişelerin kasalı sistemle eş zamanlı olarak geri alınması ve tesislerde çok kademeli yıkama, dezenfeksiyon ile kalite kontrol aşamalarından geçirilerek yeniden doluma hazırlanması esasına dayanan döngüsel bir yapı oluşturuldu. Tekrar kullanım oranı, geri kazanılan cam miktarı ve tek kullanımlık ambalaj ihtiyacındaki azalma gibi göstergelerle çevresel katkı düzenli olarak ölçülürken, yeni cam üretimine duyulan ihtiyacın azalmasıyla enerji tüketimi ve karbon salımı üzerinde de belirgin bir düşüş hedefleniyor.

“Çevresel etkiyi azaltan bütüncül bir model ortaya koyduk”

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, şunları söyledi: “Taşkesti Su ile hayata geçirilen bu çalışma, camın yalnızca bir ambalaj değil, sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. Yeniden doldurulabilir cam şişe sistemiyle çevresel etkiyi azaltan ve operasyonel açıdan sürdürülebilir bir model geliştirilmesini mümkün kılıyor.

Bu adım, GCA’nın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda geliştirdiği yeniden kullanım ve döngüsel ekonomi odaklı yaklaşımın somut bir çıktısı niteliğinde. Taşkesti Su ile başlattığımız bu yaklaşım, cam ambalajda yeniden kullanım modelinin uygulanabilirliğini ortaya koyarken, benzer uygulamaların hem Türkiye’de hem de global pazarlarda daha geniş ölçekte hayata geçirilmesi için önemli bir referans oluşturuyor.

GCA olarak sürdürülebilirlik odağımız doğrultusunda bu tür çözümleri yalnızca tekil projeler olarak değil, sektör genelinde yaygınlaşabilecek bir dönüşüm alanı olarak görüyoruz. Taşkesti Su ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, cam ambalajın yeniden kullanım potansiyelini ortaya koyan önemli bir örnek oluşturuyor.

Bu yaklaşımı yalnızca bu proje ile sınırlı görmüyor; GCA olarak portföyümüzdeki diğer tüm markalar ve iş ortaklarımızla da benzer sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde cam ambalajın yeniden kullanım potansiyelini güçlendiren ve döngüsel ekonomiyi destekleyen projeleri farklı markalarımızla birlikte geliştirerek yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”

“Bu iş birliğinin kalıcı dönüşümlere ilham vereceğine inanıyoruz”

Taşkesti Su Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özal ise konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Cam ambalajı yalnızca bir sunum tercihi olarak değil, ürünümüzün doğallığını ve güvenilirliğini tüketiciye en saf haliyle ulaştıran stratejik bir unsur olarak görüyoruz. Hayata geçirilen bu model, Taşkesti Su’nun kaynaklarına, çevreye ve gelecek nesillere karşı sorumluluğunu somut bir yapıya dönüştürdü. Sürdürülebilirliği operasyonlarımızın merkezine alırken iş ortaklarımızla birlikte değer üretmenin mümkün olduğunu gösteren bu yaklaşımın, sektörümüzde daha bilinçli ve kalıcı dönüşümlere ilham vereceğine inanıyoruz.”