ManpowerGroup, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 42 ülkede 41 bin 764 işverenle İstihdama Genel Bakış araştırmasını gerçekleştirdi. Rapora göre, küresel istihdam görünümü, IMF'nin “teknoloji yatırımlarındaki hızlı artış” ve “istikrarlı ancak kırılgan bir ekonomik dayanıklılık” olarak tanımladığı gelişmelerin etkisiyle geçen çeyreğe kıyasla belirgin şekilde iyileşti. Bu çerçevede işverenlerde belirsizliğin azalmaya başladığı da görüldü. Buna bağlı olarak, mevsimsel etkilerden arındırılmış küresel Net İstihdam Görünümü (NEO) 31'e yükselerek geçen çeyreğe göre 7 puan ve geçen yılın aynı dönemine göre ise 8 puan arttı.



Kuzey Amerika bölgesi (36), 2026'nın ikinci çeyreği için 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana yaklaşık dört yılın en yüksek istihdam görünümünü kaydetti. Benzer şekilde, Güney ve Orta Amerika'da da (39) güçlü bir istihdam görünümü bildirildi. İşverenler ayrıca Asya Pasifik ve Orta Doğu'da (38) işe alım konusunda daha olumlu bir tutum sergiliyor. Bu durum, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük tarifelerini düşürmesiyle küresel ticaret gerilimlerinin azaldığı bir döneme denk geldi. Avrupa'da (21) ise istihdam görünümü bir kez daha yükselerek art arda dördüncü çeyrekte de iyileşme kaydetse de Avrupa'daki görünüm, sınırlı ekonomik büyümenin etkisiyle diğer bölgelere kıyasla hâlâ belirgin biçimde daha düşük seviyede kaldı.



Türkiye'de de işe alım beklentileri olumlu

İşe alım konusunda olumlu bir beklentilerini sürdüren Türkiye'deki işverenler, önümüzdeki çeyrek için Net İstihdam Görünümü'nün (NEO) 22 puan olmasını öngörüyor. İstihdam görünümü geçen çeyreğe göre değişmezken, 2025'in ikinci çeyreğine kıyasla 4 puanlık artış gösterdi.



Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Türkiye'de istihdam beklentileri geçen çeyrekten bu yana istikrarını koruyor. Kısıtlayıcı ekonomik koşullara rağmen işsizlik oranı kademeli olarak gerilerken, 2026 yılı için asgari ücrette artışa gidildi. Öte yandan enflasyon baskıları sürüyor ve bu durum harcamalarda kısıntıyı gerekli kılıyor. İş gücü piyasasındaki bu gelişmeler finansal risklerle birleştiğinde işverenlerin daha temkinli hareket etmesine yol açsa da işverenler geçen yılın aynı dönemine göre daha olumlu bir tablo çiziyor.” dedi.



En güçlü ve en zayıf sektörler

Türkiye'de istihdam beklentilerinin en güçlü olduğu sektör, 41 puanlık görünümle profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler sektörü oldu. Bu sektördeki görünüm geçen çeyreğe göre 14 puan, 2025'in ikinci çeyreğine göre ise 7 puan artış gösterdi. Küresel ölçekte ise Türkiye, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler sektöründeki istihdam beklentileri açısından 8. sırada yer alırken, sektörün küresel ortalamasının 8 puan üzerinde bulunuyor. Sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

Profesyonel, Bilimsel ve Teknik Hizmetler (41)

Ticaret ve Lojistik (29)

Kamu Sektörü, Sağlık ve Sosyal Hizmetler (29)

İmalat (28)

Teknoloji ve BT Hizmetleri (25)

İnşaat ve Emlak (24)

Kamu Hizmetleri ve Doğal Kaynaklar (23)

Ağırlama (18)

Otomotiv (13)

Bilişim (0)

Finans ve Sigorta (-38)



En güçlü ve en zayıf bölgeler

Türkiye'de istihdam beklentilerinin en güçlü olduğu bölge, 54 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile Doğu Anadolu Bölgesi oldu. Bölge hem geçen çeyreğe hem de geçen yılın aynı dönemine kıyasla beklentilerde en büyük artışı kaydetti. Bölgede istihdam görünümü 2026'nın birinci çeyreğine göre 20 puan, 2025'in ikinci çeyreğine göre ise 51 puan yükseldi. Bölgelerin NEO puanları:

Doğu Anadolu (54)

Güneydoğu Anadolu (44)

Ege (34)

Akdeniz (30)

İç Anadolu (25)

Karadeniz (25)

Marmara (14)



Organizasyon büyüklüklerine göre

Türkiye'de 10'dan az çalışanı bulunan mikro ölçekli işletmelerdeki işverenler, 42 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile en iyimser kesimi oluşturuyor. Bu görünüm geçen çeyreğe göre 3 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 34 puan arttı. Küresel ölçekte ise Türkiye, mikro ölçekli işletmelerdeki istihdam beklentileri açısından 6. sırada yer alıyor. Organizasyon büyüklüklerine göre NEO puanları şu şekilde: