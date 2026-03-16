Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in stratejik hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, holdingin şeker sektöründeki en önemli kalesi olan Adapazarı Şeker Fabrikası'nın el değiştireceği duyuruldu.

Sektörde Kartlar Yeniden Karılıyor

Satın alma hamlesiyle dikkatleri üzerine çeken Bor Şeker, sürecin tarafların niyetini ortaya koyan bir ön protokol aşamasında olduğunu belirtti. Henüz satış bedeli açıklanmasa da, nihai ve bağlayıcı bir pay devir sözleşmesi için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Ocak Ayından Bu Yana Gizli Tutuluyordu

Haberin kamuoyuna geç yansımasının arkasında ise "stratejik gizlilik" yatıyor. Bor Şeker’den yapılan açıklamaya göre, satın alma görüşmeleri aslında 31 Ocak 2026 tarihinde başladı. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri gereği; hisse fiyatlarındaki olası dalgalanmaları ve spekülatif hareketleri önlemek amacıyla, içsel bilginin kamuoyuna duyurulması bugüne kadar ertelendi.

Yıldız Holding İçin Bir Devrin Sonu

2013 yılında fabrikaya yatırım yaparak şeker üretimine giren Yıldız Holding, bu devir işleminin tamamlanmasıyla birlikte sektörden tamamen çekilecek. Bu hamle, holdingin odak noktasını ana iş kollarına kaydırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.