Difaş, 60 yılı aşkın global standartlarda üretim gücüyle ağız bakım kategorisinde farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler geliştirmeye devam ediyor. Yeni ürünü Bio Switch, değiştirilebilir başlık (switch) sistemi sayesinde tek bir sapla uzun süreli kullanım sunuyor. Yumuşak kıl yapısı sayesinde hassas diş etlerine sahip kullanıcılar için konforlu bir deneyim sunan Bio Switch, günlük bakımın hem etkili hem de nazik olabileceğini gösteriyor. Fonksiyonellikten ödün vermeden geliştirilen bu tasarım, sürdürülebilirliği hayatın doğal akışı içinde konumlandırıyor.

Başlık Değişiyor, Deneyim Devam Ediyor

Uzmanların önerdiği gibi 2 ayda 1 diş fırçasını yenileme zamanı geldiğinde Difaş Bio Switch ile yalnızca başlık değişerek deneyim daha verimli bir modele dönüşüyor. Tek bir sapla birden fazla kullanım döngüsü mümkün olurken, diş fırçası sapının kullanım ömrü iki katına çıkarılarak malzeme tüketiminin azaltılmasına katkı sunuluyor.

Hassas Diş Etlerine Nazik, Doğaya Duyarlı

Bio Switch, yumuşak kıl yapısıyla hassas diş etlerine sahip kullanıcılar için konforlu bir deneyim sunuyor. Günlük bakımın hem etkili hem de nazik olabileceğini gösteriyor.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı ise yalnızca kullanım modeliyle sınırlı değil:

• %100 bio bazlı kıllar yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor.

• Zeytin çekirdeği katkılı sap malzemesi sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor

• Tasarım ve üretim süreçlerinde çevresel etkiyi azaltıyor.

Difaş önümüzdeki dönemde de çevresel etkisi azaltılmış malzemeler ve sürdürülebilir ambalaj çözümleri ile inovatif ürünler geliştirmeye devam edecek. Difaş Bio Switch Türkiye genelinde seçkin perakende ve e-ticaret platformlarında satışa sunuluyor.

Uzmanlar, düzenli ağız bakımının yanı sıra yılda en az iki kez diş hekimi kontrolüne gidilmesinin, olası sorunların erken tespiti açısından önemli olduğunu vurguluyor.