İş dünyasında sürdürülebilirlik, etik yönetim ve sorumlu büyüme ilkelerinin yaygınlaşmasını amaçlayan dünyanın en kapsamlı kurumsal sürdürülebilirlik girişimlerinden biri olan UN Global Compact Türkiye’de TÜSİAD’ı temsilen görev alacak olan Cevher Jant İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Cevher Özyavuz, Türkiye’de sürdürülebilir sanayi dönüşümüne katkı sunacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Cevher Özyavuz, “UN Global Compact Türkiye’nin Yönetim Kurulu’na, TÜSİAD’ı temsilen seçilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İş dünyasında sürdürülebilirlik, etik yönetim ve sorumlu büyüme ilkelerinin yaygınlaşmasını amaçlayan bu önemli platformda, Sayın Güliz Öztürk’ün liderliğinde görev almak ve Türkiye’de sürdürülebilir sanayi dönüşümüne katkı sağlamak büyük bir onur. Ülkemiz ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından verimli bir dönem olmasını diliyorum” dedi.

“Sürdürülebilirliği bütüncül olarak ele alıyoruz”

Cevher Jant’ın da uzun yıllardır UN Global Compact imzacıları arasında yer aldığını hatırlatan Özyavuz, şirket olarak sürdürülebilirliği iş stratejilerinin merkezinde konumlandırdıklarını belirterek şunları söyledi: “Faaliyetlerimizi çevresel sorumluluk, şeffaf yönetişim ve sürdürülebilir üretim anlayışı doğrultusunda yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi GRI, TSRS ve ESRS standartlarıyla uyumlu olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz. 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı %50, Kapsam 3 emisyonlarımızı ise %25 azaltmayı hedefliyoruz.”

Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel etkilerle sınırlı görmediklerini ifade eden Özyavuz, “Enerji verimli boyahane yatırımlarımız, su geri kazanım sistemlerimiz ve I-REC ile belgelenen temiz enerji kullanımımız çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı desteklerken, Mesleki Eğitim Merkezimiz, kadın istihdamını artırmaya yönelik hedeflerimiz ve yönetimde cinsiyet eşitliğini güçlendiren uygulamalarımız, sosyal sorumluluk projelerimiz sosyal sürdürülebilirlik yaklaşımımızın önemli örnekleri arasında yer alıyor” diye konuştu.

Özyavuz, sürdürülebilirlik odağında yenilenebilir enerji kullanımı, döngüsel ekonomi uygulamaları, dijitalleşme yatırımları ve sürdürülebilir tedarik zinciri yaklaşımıyla otomotiv tedarik sanayisinde sürdürülebilir dönüşüme katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti. Çalışan gelişimini destekleyen eğitim programları, fırsat eşitliği ve kadın istihdamını artırmaya yönelik uygulamalar ile sosyal sorumluluk projeleriyle de şirketin bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.