Fuar katılımına ilişkin görüşlerini aktaran Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan; "Koçaslanlar Otomotiv olarak, Renault Trucks ile çeyrek asırdır devam eden güçlü bir iş birliği içindeyiz. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla Otokar markasının bayilik ve yetkili servis hizmetlerini vermeye başladık. Logitrans Fuarı'nda her iki markamızla birlikte, ürünlerimizdeki yenilikleri ve Koçaslanlar olarak sunduğumuz hizmetleri ziyaretçilerimize tanıtma fırsatı yakalayacağız.

Uzun yıllara dayalı lojistik ve taşımacılık sektörü tecrübemizle müşterilerimizin operasyonlarını kesintisiz ve yüksek verimlilikle sürdürebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Lojistik ve taşımacılıkta fark yaratan ürün ve hizmetlerimizi keşfetmek üzere tüm paydaşlarımızı standımıza davet ediyoruz.” dedi.

Logitrans Fuarı

Fuar, 65 ülkede tanıtımı yapılmış ve 50'yi aşkın ülkeden ziyaretçi çeken bir etkinlik olmasının yanı sıra, Transport Lojistik Münih, Transport Lojistik Çin, Transport Lojistik Amerika, Transport Lojistik Hindistan ve diğer uluslararası fuarlarla aynı kümede yer alıyor. Fuarın odak noktalarından biri de lojistiğin geleceğini şekillendirecek yeni teknolojiler ve endüstriyel çözümler olacak.

Koçaslanlar Holding

1977 yılında Ahmet Koçaslan tarafından kurulan ve otomotiv sektöründe geniş bir ürün yelpazesi ile yüksek kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren bir şirkettir. Türkiye genelinde 8 ilde 31 lokasyonda, 40’tan fazla dünya markasının bayilik ve distribütörlüklerini üstlenen holding, grup şirketleri ile satış, satış sonrası hizmetler, yedek parça, ikinci el araç, kiralama, sigorta, akaryakıt, enerji, üst yapı üretimi hizmetleri sunmaktadır.

Prestijli markaların temsilcisi olan Koçaslanlar, 2024 itibarıyla elektrikli araç şarj istasyonları gibi yeni yatırımlarla geleceğe dönük vizyonunu güçlendiriyor. Sektör liderliğini, stratejik yatırımları ve müşteri odaklı yaklaşımıyla pekiştiren Koçaslanlar Holding, toplam fayda yaklaşımıyla büyümeye ve “otomotivin çözüm anahtarı” olmaya devam etmektedir.

Renault Trucks

Fransız kamyon üreticisi Renault Trucks, 1894 yılından bu yana taşımacılık profesyonellerine geniş bir yelpazede nakliye çözümleri sunmaktadır. Elektrikli kargo bisikletlerinden hafif ticari araçlara ve ağır hizmet çekicilerine kadar uzanan ürün gamıyla sektörün lider oyuncularından biri olan Renault Trucks, enerji geçişine kendini adamış bir marka olarak dikkat çekmektedir.

Renault Trucks, döngüsel ekonomi yaklaşımıyla geliştirdiği, çalışma ömürleri uzatılmış ve yakıt tasarruflu araçlarının yanı sıra eksiksiz bir %100 elektrikli kamyon yelpazesi sunarak sürdürülebilir taşımacılığa öncülük etmektedir.

Renault Trucks, dünyanın önde gelen kamyon, otobüs, iş makineleri, deniz ve endüstri motorları üreticilerinden biri olan Volvo Group’un bir üyesidir. Volvo Group, aynı zamanda toplam finansman ve hizmet çözümleri sunarak müşterilerine kapsamlı destek sağlamaktadır.

Otokar

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 1963'ten bu yana kendi teknoloji, tasarım ve uygulamaları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun özel çözümler sunmaktadır. Sakarya’daki 552.000 m²’lik alana kurulu fabrikasında 3800’den fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir.

Otokar, toplu taşımacılık alanında otobüs, nakliye ve lojistik sektörü için hafif kamyon, savunma sanayii için tekerlekli zırhlı ve paletli zırhlı araçlar üretmektedir. Yüzde yüz Türk sermayeli global bir şirket olan Otokar, bugün otomotiv ve savunma sanayiinde fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleri ile yer almaktadır.