Yeni Yönetimden Birlik Çağrısı

Suriye’nin yeni lideri Ahmet eş-Şara, muhalif gruplarla yaptığı toplantıda ulusal bütünlüğün sağlanması ve güvenlik yapılandırmasının yeniden inşası için iş birliği çağrısında bulundu. Eş-Şara, “Bu birleşme, Suriye’nin istikrarı ve yeniden inşası adına atılmış büyük bir adım. Silahlar susmalı ve halkın refahı için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Muhaliflerden Fesih ve Birleşme Kararı

Esad rejimini deviren muhalif grupların önde gelen komutanlarından Murhaf Ebu Kasra, geçtiğimiz günlerde geçici hükümette Suriye Savunma Bakanı olarak atanmıştı. Ebu Kasra, silahlı grupların dağıtılması ve yeni bir askeri yapı altında birleşilmesi konusunda liderlerle uzlaşmaya vardı.

Ebu Kasra, birleşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Uzun yıllardır süren savaş, ülkemizi yıkıma sürükledi. Şimdi yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Bu birleşme, ulusal bir ordunun temelini atacak ve halkımıza güven sağlayacaktır.”

Yeni Yapılanmanın Detayları

Muhalif grupların dağıtılmasının ardından, tüm silahlı unsurlar Suriye Savunma Bakanlığı bünyesinde organize edilecek. Bu yapı, Suriye’nin güvenliğini sağlama ve ülke genelinde barışı tesis etme hedefiyle hareket edecek. Yeni düzenleme, yerel ve uluslararası toplum tarafından da yakından takip ediliyor.

Barış İçin Umutlar Artıyor

Uzmanlar, bu adımı Suriye için tarihi bir fırsat olarak nitelendiriyor. Uluslararası toplum, birleşmenin ardından ülkede siyasi istikrarın sağlanmasını ve yeniden inşa çalışmalarının hızlanmasını bekliyor.

Bu kritik anlaşma, Suriye halkının yıllardır beklediği barış ve istikrarın habercisi olabilir. Şimdi gözler, bu birleşmenin sahada nasıl bir etki yaratacağına ve ülkenin geleceğini nasıl şekillendireceğine çevrildi.