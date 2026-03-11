SPK’nın yayımladığı karara göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101/1-(a) maddesi ile “Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği” kapsamında bazı şahısların işlemleri mercek altına alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 12 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

2 yıl süreyle işlem yasağı

Kurul kararına göre; Emre Arslan, Hüseyin Arif Onur, İbrahim Savur, Mahir Alay, Maruf Işıkdağ, Mustafa Cem Pehlivan, Mustafa Göktepe, Oğuzhan Şahin, Recai Özkan, Semra Kızıl, Serdar Spor ve Serhat Alay isimli kişiler hakkında borsalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirildi.

Önceki yasak süreleri düşülecek

SPK ayrıca bazı isimler için daha önce uygulanan işlem yasaklarının dikkate alınacağını duyurdu. 5 Aralık 2022 tarihinde haklarında 6 ay süreyle işlem yasağı bulunan Emre Arslan, Hüseyin Arif Onur, İbrahim Savur, Mustafa Cem Pehlivan ve Mustafa Göktepe için, o dönemde uygulanan yasak süresi yeni verilen 2 yıllık yasaktan mahsup edilecek.

Kurul, söz konusu eylemlerin ilgili tebliğin 5/2, 6/2 ve 6/3 maddelerine aykırılık oluşturduğunu belirtti. SPK’nın bu tür kararlarla piyasa güvenliğini ve yatırımcıların korunmasını sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

SPK’nın işlem yasağı getirdiği 12 kişinin isimleri şöyle: