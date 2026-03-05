Gentaş Kimya’nın Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde gerçekleşen halka arzı başarıyla sonuçlandı. 2-3 Mart 2026 tarihlerinde pay başına 11 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 373 milyon 295 bin TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 20,5 oldu.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 821 bin 684 adet emir ile satışa sunulan 124,8 milyon adedin yüzde 1,4 katına tekabül eden 175.440.789 adet pay karşılığı 1.929.848.679 TL tutarlı talep geldi. Mükerrer talep taramasının ardından 124.845.000 pay karşılığı, 805.312 adet emir ile toplam 1.373.295.000 TL değerli payların satışı gerçekleştirildi.

Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman şu ifadeleri kullandı:

“Gentaş Kimya olarak halka arz sürecimizi başarıyla tamamlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yatırımcılarımızın gösterdiği yoğun ilgi, şirketimizin sadece bugünkü performansına değil; yüksek katma değerli ürünlere yönelen üretim stratejimize, ihracat odaklı büyüme hedeflerimize ve küresel ölçekte rekabet eden bir marka olma vizyonumuza duyulan güçlü güvenin somut bir yansıması oldu. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynağı; Ar-Ge yatırımlarımızı hızlandırmak, stratejik ürün gruplarında büyümemizi desteklemek ve yeni pazarlarda daha etkin bir oyuncu olmak için kullanacağız. Bu yeni dönemde hedefimiz, üretim gücümüzü ve teknolojik yetkinliğimizi daha ileri taşıyarak Gentaş Kimya’yı global değer zincirinde daha üst bir konuma taşımaktır.”