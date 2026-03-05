Mertrucks Scania Yetkili Satıcı ve Servis tesislerinde düzenlenen teslimat törenine Mertrucks Genel Müdürü Erdem Aksaç ile Tatarlar Petrol Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Tatar katıldı.

“Hizmet Ağımızda Yeni Bir Dönem Başlatıyoruz”

Teslimat töreninde konuşan Mertrucks Genel Müdürü Erdem Aksaç, yetkili satıcı unvanı ile Scania’nın hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: “İlk teslimatımızı Tatarlar Petrol’e gerçekleştirmek bizim için ayrı bir mutluluk. Amacımız yalnızca araç teslim etmek değil, müşterilerimizin operasyonel verimliliğine sürdürülebilir katkı sağlamak.”

Tatarlar Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Tatar ise Mertrucks’ın Kocaeli’ndeki güçlü yapılanması ve sunduğu profesyonel servis desteğinin tercih sürecinde belirleyici olduğunu vurguladı.