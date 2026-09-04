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Elazığspor, geçtiğimiz sezon Antalyaspor U19 takımı ve Kepezspor'da toplam 32 maça çıkan Abay ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı.

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2006 Ankara doğumlu olan Alp Arda Abay, Gençlerbirliği'nde başlayan kariyerinde Göztepe, Manisa FK, Antalyaspor ve Kepezspor oynadı.

Elazığspor, Antalyaspor forması giyen ve geçtiğimiz sezonu Kepezspor'da kiralık olarak geçiren genç futbolcu Alp Ada Abay ile anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig ekibi Elazığspor, Onur Eriş'e alternatif olması açısından sol bek Alp Arda Abay'ı renklerine bağladı.

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