Güneş, rüzgâr ve hidroelektrik enerji santrallerinden oluşan üretim portföyünü yeni yatırımlar, depolamalı enerji projeleri ve stratejik satın alımlarla büyütmeyi hedefleyen şirket, halka arzdan sağlayacağı kaynağın yaklaşık yüzde 80 ila 90'ını yatırımlara yönlendirecek.

Sürdürülebilir bir dünya ve yaşanabilir bir gelecek için temiz enerji vizyonuyla hareket eden Metgün Enerji’nin halka arzında talep toplama bugün başladı. İnfo Yatırım liderliğinde, toplam 48 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda talep toplama 22 Temmuz Çarşamba günü sona erecek. Pay başına satış fiyatı 20 TL olarak belirlenen halka arzda, payların toplam nominal değeri 135 milyon 579 bin TL, halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 2 milyar 711 milyon 580 bin TL olacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 21,35 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Halka arzı yatırımcılarla birlikte uzun vadeli değer üretecekleri yeni bir ortaklık olarak değerlendirdiklerini belirten Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, “Amacımız, Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlarken; güçlü ve sürdürülebilir finansal yapımızla yatırımcılarımıza uzun vadeli değer sunan bir enerji şirketi olmak" dedi.

Küresel enerji sektörünün tarihinin en önemli dönüşüm süreçlerinden birini yaşadığına dikkat çeken Uğur Işık, jeopolitik gelişmelerin yenilenebilir enerji yatırımlarının önemini daha da artırdığını belirtti. Işık, “Bugün yaşanan gelişmeler, geleneksel enerji kaynaklarına dayalı tedarik zincirlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini tüm dünyaya gösteriyor. Türkiye'nin sahip olduğu yenilenebilir enerji potansiyelini ekonomiye kazandırmanın hem çevresel hem de stratejik bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan her yatırımın, enerji ithalatına olan bağımlılığın azaltılmasına, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkı sağladığına inanıyoruz.” dedi.

Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş'a halka arz süreci, yatırım planları ve yenilenebilir enerji vizyonuna ilişkin bilgi verdi.

Yatırım stratejimizin odağında sürdürülebilir büyüme var"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre 2030 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin toplam üretim içindeki payının yüzde 60'a ulaşmasının beklendiğini hatırlatan Işık, Türkiye'nin de Ulusal Enerji Planı kapsamında güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırdığını belirtti. Işık, şöyle devam etti: “Bugün 274,44 MW kurulu güce sahip yenilenebilir enerji santrallerimizle ülkemizin enerji dönüşümü hedeflerine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bu katkıyı daha da güçlendirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki yatırım fırsatlarını yakından takip ediyoruz. Proje geliştirme, kapasite artırımı ve stratejik satın almalar yoluyla üretim portföyümüzü büyütmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında depolamalı güneş ve rüzgâr enerjisi projeleri ile hibrit yatırımlar da büyüme planlarımızın önemli başlıkları arasında yer alıyor. ."

"Halka arz gelirini büyüme yatırımlarında değerlendireceğiz"

Büyüme hedeflerine halka arzla birlikte ivme kazandıracaklarının altını çizen Işık, "Halka arz gelirinin yaklaşık yüzde 80 ila 90'ını depolamalı GES ve RES projeleri, yeni yenilenebilir enerji yatırımları, stratejik satın almalar, hibrit tesis kurulumları ve kapasite artırıcı yatırımlar için kullanacağız. Yaklaşık yüzde 10'luk kısmıyla ise işletme sermayemizi güçlendireceğiz. Böylece hem finansal esnekliğimizi artıracak hem de uzun vadeli büyüme stratejimizi daha güçlü şekilde hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“Çevre hassasiyetini yatırımlarımızın ayrılmaz parçası olarak görüyoruz”

Yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra üretim süreçlerinde de çevre hassasiyetini ön planda tuttuklarını vurgulayan Uğur Işık, tüm santrallerde çevre mevzuatı, ilgili izin süreçleri, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve uluslararası normlara uygun şekilde üretim gerçekleştirdiklerini ifade etti. Işık, Metgün Enerji olarak mevcut RES projeleri kapsamında 6 bin, HES projelerinde ise yaklaşık 10 bin ağaç ve fidan dikiminin gerçekleştirildiğini aktardı.

Toplantıya katılan Konsorsiyum Lideri İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Güler, “Metgün Enerji’nin ekibiyle birlikte çok rahat, şeffaf bir halka arz süreci yürütüyoruz, şirketin profesyonel ekibine çok teşekkür ederim. Aynı dikkat ve disiplinle talep toplama sürecini de yöneteceğiz, süreci başarılı bir halka arz ile taçlandırmayı hedefliyoruz” dedi.