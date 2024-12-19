Sosyal Koruma Yardımlarında Emeklilere ve Sağlık Hizmetlerine Büyük Pay

Sosyal koruma harcamalarının %98,2’sini oluşturan sosyal koruma yardımları, toplamda 2 trilyon 645 milyar 267 milyon TL olarak gerçekleşti. Yardımlarda en büyük payı 1 trilyon 175 milyar 190 milyon TL ile emekli ve yaşlılara yönelik harcamalar aldı. İkinci sırada ise 809 milyar 343 milyon TL ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları yer aldı.

Sosyal Korumanın GSYH’ye Etkisi

2023 yılında sosyal koruma harcamalarının GSYH içindeki payı %10,1 olurken, sosyal koruma yardımlarının payı %10,0 seviyesinde gerçekleşti. Detaylara bakıldığında, emekli ve yaşlılara yapılan harcamalar GSYH’nin %4,4’üne denk gelirken, hastalık ve sağlık bakımı harcamalarının payı %3,0 ve dul/yetim yardımlarının payı %1,0 oldu.

Şartlı Yardımlarda Aile ve Çocuk Destekleri Öne Çıktı

2023 yılında sosyal koruma yardımlarının %13,3’ü şartlı olarak verildi. Bu yardımlar içinde en büyük payı %51,2 ile aile ve çocuk yardımları oluştururken, engelli/malul yardımları %17,7 ve hastalık/sağlık yardımları %13,4 oranında pay aldı.

Yardımların Çoğu Nakdi Olarak Yapıldı

Sosyal koruma yardımlarının %63,0’ı nakdi olarak gerçekleştirildi. Nakdi yardımlarda %70,1’lik oranla emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar ilk sırada yer aldı. Bunu %15,4 ile dul/yetim yardımları ve %5,4 ile aile/çocuk yardımları izledi.

Sosyal Koruma Gelirlerinin Kaynakları

2023 yılında sosyal koruma gelirlerinin %39,6’sını devlet katkıları, %29,7’sini işveren sosyal katkıları ve %23,9’unu koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

Sosyal Koruma Kapsamında Maaş Alan Kişi Sayısı Artıyor

2023 yılında sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı %13,8 artarak 16 milyon 893 bine ulaştı. Bu kişilere yapılan maaş yardımı ise bir önceki yıl 15 milyon 630 bin iken, 2023’te 17 milyon 719 bine yükseldi.

Bu veriler, sosyal koruma politikalarının toplumun farklı kesimlerine sağladığı desteği gözler önüne sererken, özellikle emekliler, yaşlılar ve sağlık harcamalarına yapılan yoğun katkıyı da ortaya koyuyor.