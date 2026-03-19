Hedef Neden Tutmadı?

TCMB, yüzde 5 olarak belirlenen 2025 enflasyon hedefinin aşılmasında birkaç temel faktörün öne çıktığını belirtti:

Arz şokları: Kuraklık ve don olayları özellikle gıda fiyatlarını yukarı çekti

Fiyatlama katılıkları: Kira ve eğitim gibi kalemlerde geçmiş enflasyona endeksleme sürdü

Beklentiler: Enflasyon beklentileri hedeflerle tam uyumlu olmadı

Yönetilen fiyatlar: Doğalgaz, su ve tütün ürünlerindeki ayarlamalar etkili oldu

Buna karşın, sıkı para politikası ve talepteki dengelenmenin dezenflasyon sürecine katkı sağladığı vurgulandı.

Kur ve Talep Dengesi Etkili Oldu

2025’te döviz kurunun enflasyona etkisinin geçmiş yıllara göre daha sınırlı kaldığına dikkat çekildi. Türk lirasındaki görece istikrar ve zayıf talep koşulları, kur geçişkenliğini frenledi. Ancak hizmet sektöründeki yaygın fiyat artışları, çekirdek enflasyondaki düşüşü yavaşlattı.

Faiz Politikası: İndirim ve Artışlar Bir Arada

TCMB’nin 2025 boyunca izlediği para politikası özetle şöyle oldu:

Yılın başında faiz indirimleriyle politika faizi %42,5’e çekildi

Piyasa riskleri sonrası sert artışlarla faiz %46 seviyesine çıkarıldı

Yılın ikinci yarısında kademeli indirimlerle yıl sonu faizi %38 oldu

2026 Ocak’ta faiz %37’ye indirildi

Ayrıca, finansal istikrar için makroihtiyati adımların sürdürüldüğü ve kur korumalı mevduattan çıkış sürecinin desteklendiği belirtildi.

2026 İçin Net Mesaj: Gerekirse Yeniden Sıkılaşma

TCMB, fiyat istikrarının temel öncelik olduğunu vurgulayarak şu uyarıyı yaptı:

Enflasyon görünümünde bozulma olması halinde para politikası yeniden sıkılaştırılacak, gerekirse ek makroihtiyati önlemler devreye alınacak.

Merkez Bankası’na göre 2025’te enflasyonun hedefin üzerinde kalmasında geçici arz şokları ve yapısal fiyatlama davranışları belirleyici oldu. Ancak yılın son çeyreğinde enflasyonun ana eğiliminde iyileşme sinyalleri görülmeye başlandı.

TCMB, yayımladığı “2026 Enflasyon Raporu” ve para politikası metinleriyle orta vadede enflasyonu yeniden hedef patikasına çekmeyi amaçlıyor.