Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 30’unun gerçekleştiği bu kritik hattın kapanması, arzda büyük daralmaya yol açarken, petrol fiyatları sert yükseliş gösterdi. Enerji tesislerine yönelik saldırılar ve tedarik zincirindeki aksaklıklar da fiyatlardaki artışı hızlandırdı.

Motorine 5,73 TL Zam Beklentisi

Küresel piyasalardaki bu gelişmelerin etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da zam kaçınılmaz hale geldi. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına 5,73 TL zam yapılması bekleniyor. Artışın Cuma gününden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

Büyükşehirlerde Yeni Fiyatlar

Zamla birlikte motorin fiyatlarının büyükşehirlerde şu seviyelere çıkması bekleniyor:

İstanbul: 71,64 TL

Ankara: 72,76 TL

İzmir: 73,04 TL

Doğu illeri: 74,44 TL’ye kadar

Küresel Riskler Ekonomiyi Zorluyor

Uzmanlara göre, Hürmüz hattındaki belirsizlik devam ettiği sürece petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı sürebilir. Bu durum yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil; ulaşım, üretim ve gıda maliyetlerini de etkileyerek enflasyon üzerinde yeni bir risk oluşturuyor.