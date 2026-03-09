Akşam saatlerinde Sıraselviler Caddesi’nde başlayan yürüyüş sırasında, cadde boyunca ilerleyen kadınlarla ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar arasında tansiyon yükseldi. Çevredeki polis ekipleri oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı.
Gösteriye katılan kadınlardan herhangi bir tepki gelmezken, Bayraktar’ın zaman zaman bağırdığı duyuldu. Polis ekipleri, kısa süreli gerginliğin ardından Bayraktar’ı olay yerinden uzaklaştırdı.
İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar ve metro durakları ise güvenlik önlemleri kapsamında yürüyüş öncesinde kapatılmıştı.