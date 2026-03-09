Mahalle gençlerinin dayanışmasıyla filizlenen ve bu yıl 3. kez düzenlenen geleneksel cadde iftarı, beklentilerin çok üzerine çıkarak tam 4 bin 500 kişiyi aynı sofrada buluşturdu.

Sokaklara Sığmayan Dayanışma

Namık Kemal Caddesi’nin trafiğe kapatılmasıyla kurulan ve yüzlerce metre boyunca uzanan iftar sofrası, sadece mahalle sakinlerini değil, şehir dışından gelen misafirleri de ağırladı. Organizasyonun başında 3 bin kişilik bir katılım öngörülürken, Bursalıların yoğun ilgisiyle bu sayı 4 bin 500’e ulaştı.

Havadan Görüntulenen Görsel Şölen

Birliğin ve beraberliğin sembolü haline gelen bu devasa sofra, dron kameraları ile havadan görüntülendi. Cadde boyunca kesintisiz uzanan ışıklar ve insan seli, Ramazan’ın paylaşıma dayalı huzurunu gözler önüne serdi.

"Gençlerin attığı bu birlik tohumu, bugün koca bir çınara dönüştü. Aynı ekmeği binlerce kişiyle paylaşmak paha biçilemez." — Mahalle Sakinleri

Duaların ardından yapılan sıcak sohbetlerle devam eden gece, Bursa’nın mahalle kültürünün ne kadar diri olduğunu bir kez daha kanıtladı.