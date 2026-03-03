Tüm iş güvenliği ekipmanlarının tek adresten, nitelikli ve sürdürülebilir çözümlerle sağlandığı WEX Safety Solutions ile Marubeni Dağıtım ve Servis, iş ortaklarına ihtiyaçlarına özel yeni bir hizmet sunuyor.

Marubeni Dağıtım ve Servis, sektördeki uzmanlığını iş güvenliği alanına taşıyor. WEX (Work Equipments Expert) Safety Solutions ile iş güvenliği ekipman ihtiyaçlarına tek adresten, nitelikli ve sürdürülebilir çözümler sunmaya başlayan Marubeni Dağıtım ve Servis, kurumsal gücünün katkısı ile tüm projelere kesintisiz destek sağlıyor.

Kurumsal güvence, uzman çözüm

Marubeni Dağıtım ve Servis’in etik ilkeleri ve operasyonel mükemmeliyet yaklaşımını rehber edinen WEX Safety Solutions; güvenilir, sertifikalı ve inovatif ürün seçenekleriyle iş güvenliği ekipmanları sektördeki yerini alıyor. Eldivenden barete, iş ayakkabısından koruyucu gözlüğe, kulak koruma ekipmanlarından maske ve filtre çözümlerine uzanan geniş yelpazesiyle WEX, dünya standartlarındaki ekipmanları iş ortaklarıyla buluşturuyor.

Hasan Can Sevinç: “İş güvenliğini destekleyen bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz”

WEX Safety Solutions ile ilgili olarak Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. CTO’su Hasan Can Sevinç; “WEX Safety Solutions’ı yalnızca sertifikalı ekipman sağlayan bir marka değil, iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını doğru teknoloji ve doğru güvenlik çözümleriyle buluşturan stratejik bir çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz. Marubeni Dağıtım ve Servis olarak her sektörün risklerini analiz eden, verimliliği artıran ve sürdürülebilir iş güvenliği kültürünü destekleyen bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz. İş ortaklarımıza, güvenliği yalnızca tedbir olarak değil, operasyonların ayrılmaz bir parçası olarak ele alma vizyonumuzu aktarıyoruz” dedi.

Sektörel risklere özel analiz ve geniş ürün yelpazesi

WEX Safety Solutions; inşaat, lojistik, maden ve enerji gibi farklı sektörlerin zorlu saha koşullarını analiz ederek; yüksek kalite standartlarında, sertifikalı ve dayanıklı inovatif seçenekler sunuyor. Marka bağımsız uzmanlık anlayışıyla, iş ortaklarının operasyonel sürekliliğini destekliyor. İş ekipmanlarının uzmanı WEX Safety Solutions ile iş güvenliğinde yeni bir dönem başlarken, kurumların güvenlik ihtiyaçları Marubeni Dağıtım ve Servis güvencesiyle tek adresten sağlanıyor.

WEX Safety Solutions Hakkında:

WEX (Work Equipments Expert) Safety Solutions, Marubeni Dağıtım ve Servis bünyesinde kurulan, iş sağlığı ve güvenliği ekipmanları alanında uzmanlaşmış bir çözüm markasıdır. Uluslararası kalite standartlarını iş ortaklarıyla buluşturarak, her sektöre özel koruyucu ekipman çözümleri sunar.