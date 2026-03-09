Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde KKTC’nin güvenliğini güçlendirmek için kademeli planlamalar kapsamında 6 adet F-16 ve hava savunma sistemlerinin adaya sevk edildiği belirtildi.

F-16’lar, ilk olarak Ercan Havalimanı’na ulaştı ve burada pist üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Operasyonel olarak görev yapacak uçaklar, eski Ercan Havalimanı’nda konuşlanacak.

MSB açıklamasında, “Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir” ifadesi yer aldı.