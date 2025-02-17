Olay, İstanbul'un bir apartmanında meydana geldi. Üst kattaki bir kişinin, sigara paketini pencereden dışarıya atması sonucu paket, alt kattaki bir apartman dairesinin penceresinin önüne düştü. Sigara paketini yerden alıp dikkatlice apartman girişine asan vatandaş, yanına bir de not ekleyerek durumdan rahatsızlık duyduğunu belirtti.

“Biraz saygı” başlığıyla yazılan mesajda, "Biraz saygı" başlıklı notta ise "Bunu üst kattan birileri aşağıya atmış ve penceremin önünde kalmış. Yani bu çöpün yerinin dışarısı olduğunu düşünn, evinde çöp kutusu olmayan kamşumla selam olsun.." ifadelerine yer verildi.

Bu ilginç yöntemle vatandaş, çevresindeki insanlara saygılı ve sorumlu davranmaları gerektiğini nazikçe hatırlattı. Not, apartman sakinleri arasında kısa süreli bir dikkat çekme etkisi yaratırken, toplu yaşam alanlarında çevreye duyarlı olmanın önemini bir kez daha vurgulamış oldu.