Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, geleneksel hale getirdiği kırtasiye yardımı kapsamında bu yıl 350 yetim ve öksüz öğrenciye eğitim desteği sağladı.

Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Elazizder), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde 350 yetim ve öksüz öğrenciye kırtasiye malzemesi ulaştırdı. Dernek, her yıl düzenli olarak yürüttüğü kırtasiye yardımı çalışmasını bu yıl da sürdürdü. Sosyal destek faaliyetleri kapsamında temin edilen kırtasiye malzemeleri, yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce öğrencilere teslim edildi. Yapılan destekle öğrencilerin okul araç gereç ihtiyaçları karşılanırken, ailelerin de eğitim sezonu başındaki giderlerine katkı sağlandı.

Çocukların eğitim hayatında ihtiyaç duydukları her noktada yanlarında olmayı önemsediklerini belirten Elazizder Yönetim Kurulu Başkanı Onur Şahin, 'Elazizder olarak eğitimi, geleceğimizin en önemli temellerinden biri olarak görüyoruz. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kırtasiye yardımımızı bu yıl da sürdürerek 350 yetim ve öksüz öğrencimize ulaştırdık. Bizim için burada önemli olan sadece kırtasiye malzemesi ulaştırmak değil, çocuklarımızın eğitim hayatına başlarken yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Onların yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük mutluluktur. Bugün bir çocuğun eğitimine yapılan küçük bir katkı, yarının güçlü ve başarılı bireylerine atılan büyük bir adım olabilir. Biz bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Destek veren, katkı sunan ve bu iyiliğin büyümesine vesile olan herkese teşekkür ediyorum' dedi.