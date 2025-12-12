İş birliği kapsamında Maher Holding iştiraki Quick Sigorta’nın sağlık sigortası müşterileri, Bupa Acıbadem Sigorta’nın sağlık odaklı üyelik programı senCard’ın kusursuz hizmet kalitesi, dijital çözümleri ve avantajlarla zenginleştirilmiş hizmet platformuna erişim sağlayacak. İş birliğinin temel gücünü, Bupa Acıbadem Sigorta’nın reasürör olarak sunduğu sağlam finansal, teknik ve operasyonel altyapı oluşturuyor.

Bupa Acıbadem Sigorta, yalnızca sağlık sigortacılığına odaklanan yapısı ve uzun yıllara dayanan reasürans deneyimiyle, sigorta şirketlerinin sürdürülebilir büyümesini ve finansal dayanıklılığını destekleyen bir risk yönetimi çerçevesi sunuyor. Bu kapsamda oluşturulan model, sadece bir operasyonel entegrasyon değil; risk yönetimi, finansal koruma, ölçeklenebilirlik ve operasyonel mükemmellik açısından sektöre örnek teşkil eden bir yapı niteliği taşıyor.

Bu iş birliği, Quick Sigorta’nın sağlık sigortacılığı hedeflerine sürdürülebilir bir çerçevede ilerlemesini sağlayarak, müşteri deneyimini kendi vizyonu doğrultusunda şekillendirmesine olanak tanıyor.

Quick Sigorta’nın müşteri odaklı yaklaşımını güçlendiren bu iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar şunları söyledi:

“Sigortacılık sektöründe dönüşümün hızlandığı bir dönemdeyiz ve sigortalılarımızın beklentileri artık klasik sigorta teminatlarının çok ötesine geçiyor. Quick Sigorta olarak biz de bu dönüşümü, sigortalılarımızın hayatına değer katan yenilikçi çözümlerle şekillendirmeyi önemsiyoruz. senCard ile kurduğumuz iş birliğini, tam da bu vizyonun güçlü bir adımı olarak görüyorum. senCard’ın hizmet kalitesi ve dijital kolaylıkları, Quick Sigorta’nın Türkiye’ye yayılmış 8000 acentesi ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla birleştiğinde müşterilerimize daha erişilebilir, daha bütüncül ve daha güven veren bir sağlık deneyimi sunacağız.

Bu ortaklığın, sigortacılıkta beklediğimiz dönüşümün de önemli bir parçası olacağına inanıyorum. Amacımız yalnızca güvence sunmak değil; sigortalılarımızın sağlık yolculuklarında yanlarında yürümek, onların günlük yaşamına dokunan gerçek bir değer yaratmak. senCard ile attığımız bu adımın, hem sigortalılarımızın yaşam kalitesine hem de sektörün insan odaklı gelişimine anlamlı katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.”

Bupa Acıbadem Sigorta Genel Müdürü Aslıhan Duymaz, iş birliğinin stratejik önemine ilişkin görüşlerini şöyle ifade etti:

“Quick Sigorta ve senCard arasındaki bu stratejik iş birliğinin, sağlık sigortacılığında yenilikçi ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulmasına güçlü bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Bupa Acıbadem Sigorta olarak biz, reasürör kimliğimizle sektörün finansal dayanıklılığını artırmayı, yenilikçi ürünlerin güvenle hayata geçmesini desteklemeyi ve sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılan sağlam bir risk paylaşım zemini oluşturmayı hedefliyoruz. Uzun yıllardır yalnızca sağlık sigortacılığına odaklanan bir kurum olarak, reasürans alanındaki uzmanlığımızı sigorta şirketlerinin gelişimine ve sektörün sağlıklı işleyişine değer katacak şekilde kullanıyoruz.

Bu iş birliği, yalnızca bir operasyonel entegrasyon değil; aynı zamanda risk yönetimi, finansal koruma ve sürdürülebilir ölçeklenme açısından sektör için önemli bir model niteliği taşıyor. Biz de bu yapının arkasındaki reasürör olarak, Quick Sigorta’nın müşteri odaklı yaklaşımını ve senCard’ın ‘Sağlıklı ve Mutlu Yaşam Danışmanı’ vizyonunu güçlü bir finansal ve teknik çerçeveyle desteklemekten memnuniyet duyuyoruz.”

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde ise şöyle konuştu:

“Quick Sigorta olarak kuruluşumuzdan bu yana sigorta sektörüne hız, dinamizm ve yenilik getirmeyi kendimize misyon edindik. Dijital sigortacılığın öncüsü konumumuz, yaygın acente ağımızla sigortalılarımızın hayatını kolaylaştıran çözümler üretirken; her zaman onların ihtiyaçlarını doğru anlamaya ve beklentilerinin ötesinde bir deneyim sunmaya odaklanıyoruz. senCard ile prensipte sağladığımız bu iş birliği, müşteri odaklı yaklaşımımızın güçlü bir yansıması niteliğinde. Bu adımla birlikte sağlık sigortalılarımıza yalnızca bir teminat paketi değil; yaşam kalitesini artıran, geniş anlaşmalı kurum ağı ve yenilikçi uygulamalarla desteklenen bütüncül bir sağlık deneyimi sunmayı hedefliyoruz.

Quick Sigorta’nın güçlü acente ağı ile Bupa Acıbadem Sigorta’nın sağlık sigortacılığındaki köklü tecrübesinin birleşmesi, sektörde yeni bir değer alanı yaratacak. Bu ortaklığın, sigortalılarımıza sunduğumuz hizmeti daha ileriye taşıyacağına ve geleceğin sigortacılık vizyonunu birlikte şekillendirmemize katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Hedefimiz, hem sigortalılarımıza yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmak hem de sektördeki güçlü konumumuzu uzun vadeli stratejik iş birlikleriyle daha da pekiştirmektir.”

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİNİN İKİ MARKAYA SAĞLADIĞI DEĞER

Bu stratejik iş birliği, sağlık sigortacılığı alanında sürdürülebilir bir büyüme modeli oluşturulmasına iki marka açısından da güçlü bir katkı sunuyor.

Bupa Acıbadem Sigorta’nın reasürör kimliğiyle sağladığı finansal dayanıklılık, risk yönetimi uzmanlığı ve operasyonel mükemmellik çerçevesi, Quick Sigorta’nın sağlık sigortacılığı alanındaki hedeflerine daha sağlam bir zeminde ilerlemesini mümkün kılıyor.

Öte yandan Quick Sigorta’nın müşteri odaklı yaklaşımı ve sektörde geliştirmek istediği alanlara dair vizyonu, bu iş birliğinin yönünü belirleyen temel unsur oluyor. Bu yapı, iki markanın da sağlık sigortacılığında uzun vadeli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir değer yaratmasına imkân tanıyor; sektörün sağlıklı işleyişine ve gelişimine katkı sağlayan örnek bir model niteliği taşıyor.