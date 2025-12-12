Olay, Yunusemre Hayvan Yaşam Merkezi’nden 25 Kasım’da sahiplenilen iki köpeğin, kısa süre sonra açlık ve bakımsızlık içinde sokakta bulunmasıyla ortaya çıktı.

E.Ş. isimli kadına teslim edilen hayvanların durumu, düzenli saha kontrolleri yapan ekiplerin dikkatini çekti. Yapılan incelemede, köpeklerin sahipleri tarafından terk edildiği belirlendi. Bunun üzerine ekipler, “hayvanı sokağa terk etmek” fiili nedeniyle ilgili kişiye kanunun 14. maddesi uyarınca para cezası kesti.

Sokağa bırakılan köpekler yeniden koruma altına alınarak bakımevine götürüldü. Yetkililer, hayvan refahının korunması için denetimlerin artarak süreceğini, sahiplendirme sonrası takiplerin daha sıkı yürütüleceğini vurguladı.