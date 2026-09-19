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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol perdesini açan takımın 10 numarası Berkan Kutlu, Körfez ekibini 1-0 öne geçirdi. Sonradan oyuna giren Daniel Agyei'nin golüyle 2-0 tamamlanan maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Berkan Kutlu'yu alnından öperek tebrik etti. Berkan Kutlu bu sezon ikinci golünü kaydetti.

Kocaelispor'un Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın gol perdesini açan Berkan Kutlu'yu teknik direktörü Selçuk İnan alnından öperek tebrik etti

Savaş Balçık: 'Burada kaybeden Türkiye oldu'

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