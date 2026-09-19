NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirdiği toplantı sonucunda Almanya Genelkurmay Başkanı General Carsten Breuer'in yeni NATO Askeri Komite Başkanı olarak seçildiğini açıkladı.

NATO üyesi 32 ülkenin genelkurmay başkanları, NATO Askeri Komitesi'nin yeni başkanını belirlemek üzere Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.

Mevcut NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Almanya Genelkurmay Başkanı General Carsten Breuer'in yeni NATO Askeri Komite Başkanı olarak seçildiğini duyurdu. Breuer'in gelecek yaz görevi Dragone'dan devralacağı bildirildi.

Dragone, Breuer'i tebrik ederek, 'Operasyonel muhakeme kabiliyetiniz, ittifakla olan derin bağınız ve Alman Silahlı Kuvvetleri'ne liderliğiniz NATO'ya iyi hizmet edecektir. Genelkurmay başkanları, Avrupa-Atlantik güvenliği açısından zorlu bir dönemde size güvenmektedir' ifadelerini kullandı.

Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer'in görev geçmişi

61 yaşındaki Breuer, 1984 yılında hava savunma birliğinde göreve başladığı Alman Silahlı Kuvvetleri'nde daha sonra ABD'nin Kansas eyaletindeki Fort Leavenworth'ta bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komuta ve Genelkurmay Koleji'nde eğitim aldı. Hamburg'da Alman genelkurmay eğitimini tamamlayan Breuer, 2014 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO'nun Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) bünyesinde görev yaptı.

Breuer, dönemin Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından 2021 ve 2022 yıllarında ülkenin Covid-19 salgınına müdahalesini koordine eden kriz komitesinin başına getirilmesinin ardından 'Şansölye'nin generali' lakabını aldı.

Breuer, NATO Askeri Komite Başkanlığı görevini ittifakın önemli bir değişim sürecinden geçtiği dönemde üstlenecek. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin kıtanın savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunurken, NATO'da uzun yıllardır ABD'nin oynadığı öncü rolün Avrupalı müttefikler tarafından daha fazla paylaşılması gerektiği yönündeki çağrılarını sürdürüyor.

NATO Askeri Komitesi, ittifakın en üst düzey askeri otoritesi olarak görev yapıyor. Komitenin başkanı ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin askeri danışmanlık görevini yürütüyor.