Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Vedat Kapurtu, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, 'Takım arkadaşlarımızla hep beraber üzülüyoruz. Hafta içi Sivasspor'un açıklamaları vardı ve bunun akabinde penaltı pozisyonumuz var. Gerçekten son haftalarda çok canımız yanmaya başladı' dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Vedat Kapurtu, 'Öncelikle oyuncularımızı tebrik ediyorum. Gerçekten saha içinde çok iyi mücadele ettiler. Kaybettiğimiz 2 puana üzülüyoruz. Takım arkadaşlarımızla hep beraber üzülüyoruz. Hafta içi Sivasspor'un açıklamaları vardı ve bunun akabinde penaltı pozisyonumuz var. Çok hakemlerle ilgili konuşmak istemiyoruz ama gerçekten artık bu konuda canımız yanmaya başladı. Biz sahada oyunumuzu oynamak istiyoruz, futbolumuzu oynamak istiyoruz. Göze hoş gelen işler yapmak istiyoruz. İyi bir takımımız var. Hocamızı attı hakem, anlamsız bir şekilde anlam veremedik. VAR'a gitti, penaltı pozisyonumuzu iptal etti. Bunları söylemek istemiyoruz ama gerçekten son haftalarda çok canımız yanmaya başladı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bundan sonraki maçlarında Sivasspor'a başarılar diliyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Kaybettiğimiz 2 puan var ama önümüzde daha telafi edeceğimiz çok haftalar var.' ifadelerini kullandı.