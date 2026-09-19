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48. dakikada Alcidio Raice'nin orta alandan sol tarafa gönderdiği pasla buluşan Francis Ezeh, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

5. dakikada Süleyman Luş'un arka direğe yaptığı ortada topu kontrol eden Odishe Roshi'nin bekletmeden vuruşunda top direkten döndü.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

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