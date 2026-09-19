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78. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Arda Şengül, kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

52. dakikada Andrei Borza ile paslaşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Alexandros Kyziridis'in vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çorum FK, evinde Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

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