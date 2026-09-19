Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çorum FK, evinde Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Andrei Borza ile paslaşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Alexandros Kyziridis'in vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
67. dakikada Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Makouta, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
76. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Jesus Ramirez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
78. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Arda Şengül, kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Alper Akarsu, Yusuf Susuz, Selim Şenöz
Çorum FK: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı (Çağlar Söyüncü dk. 46), Hrvoje Smolcic, Andrei Borza (Emircan Gürlük dk. 89), Ylber Ramadani, Fredy (Ermin Mahmic dk. 71), Cengiz Ünder (Youssoufa Moukoko dk. 60), Diomande (Ahmed Ildız dk. 46), Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez
Yedekler: Berat Özdemir, Alexandre Penetra, Arda Şengül, Erhan Erentürk, Gökhan Gürpüz
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek (İbrahim Kaya dk. 75), Ruan, Fernandes (Hagi dk. 75), Hwang Ui-jo, Ivan Cedric (Arda Usluoğlu dk. 76)
Yedekler: Bedirhan Özyurt, Enes Keskin, Omar Ben Ali, Meschack, Mert Furkan, İzzet Çelik, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Joao Pereira
Goller: Jesus Ramirez (dk. 76) (Çorum FK), Makouta (dk. 67), Arda Usluoğlu (dk. 78) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Cengiz Ünder, Serdar Saatçı, Andrei Borza, Ahmed Ildız (ÇorumFK)