Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Gazilik, şanlı tarihimizde ve milletimizin vefakâr gönlünde daima büyük bir şeref ve onur vesilesi olarak görülmüştür' dedi.

Bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezinin açılış töreni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Kuvvet Komutanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninin ardından bir konuşma gerçekleştiren Bakan Güler, 'Türkiye Muharip Gaziler Derneğimizin bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan genel merkez binasının yeniden açılışı kapsamında Sayın Kuvvet Komutanlarımızla birlikte sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin başında kahramanlarımıza ithaf olunan Gaziler Günü vesilesiyle sizlerin şahsında tüm gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum' diye konuştu.

Gaziliğin tarihteki yerinden bahseden Bakan Güler, 'Gazilik, şanlı tarihimizde ve milletimizin vefakâr gönlünde daima büyük bir şeref ve onur vesilesi olarak görülmüştür. Muharip gazilerimiz de vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna cephede sergiledikleri cesaret, fedakarlık ve yüksek vazife şuuruyla gönüllerimizde müstesna bir yere sahiptir. Türkiye Muharip Gaziler Derneğimiz ise bu kahramanlık mirasının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. İstiklal Savaşı'ndan Kore Harbi'ne Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan günümüze uzanan kahramanlık mirasını yaşatan Derneğimiz, muharip gazilerimiz arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi hak ve menfaatlerinin korunması, millî şuurun canlı tutulması noktasında çok önemli bir misyona sahiptir. Bu vesileyle yürüttüğünüz faaliyetleri memnuniyetle takip ettiğimizi özellikle ifade ediyor, başta Sayın Başkan olmak üzere Derneğimizin bütün mensuplarını, gayretleri ve fedakâr çalışmaları dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum' şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı olarak şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı, gazilerin ve ailelerinin yanında olmayı, öncelikli bir görev olarak gördüklerini ifade eden Bakan Güler, şunları kaydetti:

'Bu doğrultuda şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ortak sesi olan derneklerimizin çalışmalarını önemsiyor, imkanlarımız ölçüsünde faaliyetlerine destek sağlamaya devam ediyoruz. Bugün yeniden hizmete açtığımız genel merkez binası da bu anlayışın somut örneklerinden biridir. Nitekim Bakanlığımız tarafından 2004 yılında Derneğimize tahsis edilen genel merkez binamızın Mayıs ayında başlattığımız bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenilenen genel merkezimizin gazilerimizin bir araya geldiği, dayanışmalarını güçlendirdiği, tecrübe ve hatıralarını paylaştığı, kahramanlık mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasına hizmet eden önemli bir merkez olmaya devam edeceğine yürekten inanıyor, yenileme çalışmalarında emeği geçen herkese de teşekkürlerimi sunuyorum.'

Şehit aileleri ve gaziler için atılan adımları aktaran Bakan Güler, 'Şehit ve gazilerimizin ve onların kıymetli aile fertlerinin fedakârlıklarının karşılığını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Ancak devletimizin imkanları ölçüsünde onların haklarını geliştirmeyi, ihtiyaçlarını karşılamayı ve hayatlarını kolaylaştırmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla şehit yakınlarımızın gazilerimizin ve vazife malullerimizin haklarını daha da geliştirmek amacıyla geçtiğimiz ay Gazi Meclisimiz tarafından önemli düzenlemeler içeren kanun kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bakanlık olarak biz de başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlarımızla yakın koordinasyon içerisinde yapılan düzenlemelerin hak sahiplerimize en etkin şekilde yansıtılması gazilerimizin ve ailelerimizin karşılaştığı meselelerin hızlıca çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Gaziler Günü'nü kutlayan Bakan Güler, 'Şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki devletimiz tüm ilgili kurumlarıyla gazilerimizin ve şehit-gazi ailelerimizin daima yanlarındadır ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken yeniden hizmete açılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkez binamızın kahraman gazilerimize ve Derneğimize hayırlı olmasını temenni ediyor, Derneğimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan tüm gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum. Gaziler Günü'nüzü bir kez daha kutluyor, sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum' dedi.